В Україні з'явилися легковики нової марки Khazar

Седани Khazar випускається на спільному підприємстві промислової групи АзерМаш і іранського автовиробника Iran Khodro. На даний момент машини проходять українську сертифікацію, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У нашу країну будуть поставлятися дві моделі-Khazar LX і Khazar SD. Khazar LX-це дещо забутий Іранський Samand, який раніше продавався в Україні. Автомобіль оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с.

Khazar SD представляє з себе седан С-класу іранської компанії Dana. Машина має більш сучасний дизайн, в списку оснащення присутні світлодіодні фари, мультиедійна система. Але під капотом працює все той же 113-сильний атмосферний мотор.

Виробничий майданчик, де випускаються автомобілі, розташований в Нефтчалинском районі. Завод налагодив випуск нових седанів в 2018 році. Спочатку це була великовузлова збірка з машинокомплектів, що прибувають з Ірану, але протягом року почалося повноцінне виробництво новинки.

Українські ціни на седани поки не повідомляються, але вони стануть відомі вже найближчим часом.