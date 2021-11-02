У КМДА пояснили, чому школярів відправили на дистанційку

Запровадження в Києві дистанційного навчання є вимушеним кроком для запобігання розповсюдженню COVID-19.

Про це розповів﻿ заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"На сьогодні в столиці стрімко зростає кількість захворювань на COVID-19 і серед них дуже багато важких випадків – заповнюваність ліжок із підключенням кисню складає 72 %. Водночас медики вважають, що це ще не пік захворюваності. Саме тому введення в столиці дистанційного навчання для всіх школярів зумовлене необхідністю зупинити стрімке розповсюдження коронавірусу в Києві" , - написав він.

Мондриївський зазначив, що столичні працівники освіти вакциновані на понад 90%, проте вакцинація по місту вдвічі менша.

"За один-два тижні таких обмежень ми, можливо, зможемо подолати стрімке розповсюдження хвороби та уникнути більш серйозного локдауну із зупинкою громадського транспорту" , - зазначив заступник голови КМДА.

Він визнав, що дистанційне навчання для дітей 1-4 класів – це, у першу чергу, проблема для їхніх працюючих батьків.

"Звертаємося з проханням до керівників підприємств та власників бізнесу, де працюють батьки школярів, з розумінням поставитися до цього так само як і в місті пішли назустріч бізнесу, знизивши тарифи на оренду комунального майна" , - написав Мондриївський.

Нагадаємо, Київ перебуває у "червоній" зоні карантину з 1 листопада.