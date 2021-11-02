Медведчук прибув до суду на засідання у справі про держзраду

Віктор Медведчук приїхав до Печерського районного суду, де на 09:00 заплановано початок розгляду справи щодо роботи компаній Медведчука в Криму (перша справа за звинуваченням про держзраду проти Медведчука). Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

shg4i81qso_big.jpg

Як уточнює Телегам-канал PavlovskyNews﻿, йдеться про видобуток нафти та газу компаніями Медведчука на окупованій території Криму.

smav3p3ugj_big.jpg

Станом на 9:05 суд не розпочався.

2bfuspy19s_big.jpg

Перед початком засідання Медведчук не давав коментарів пресі, заявивши, що відповість на всі питання після завершення сьогоднішнього засідання.

lkvpzp020__big.jpg

У цей час біля суду зібралося кілька десятків прихильників Медведчука та його однопартійці.

dfgnysuodp_big.jpg

Порядок біля будівлі суду охороняє поліція та Нацгвардія.

0h1pco_ila_big.jpg

Новини

analytics