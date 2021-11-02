Медведчук прибув до суду на засідання у справі про держзраду

Віктор Медведчук приїхав до Печерського районного суду, де на 09:00 заплановано початок розгляду справи щодо роботи компаній Медведчука в Криму (перша справа за звинуваченням про держзраду проти Медведчука). Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

Як уточнює Телегам-канал PavlovskyNews﻿, йдеться про видобуток нафти та газу компаніями Медведчука на окупованій території Криму.

Станом на 9:05 суд не розпочався.

Перед початком засідання Медведчук не давав коментарів пресі, заявивши, що відповість на всі питання після завершення сьогоднішнього засідання.

У цей час біля суду зібралося кілька десятків прихильників Медведчука та його однопартійці.

Порядок біля будівлі суду охороняє поліція та Нацгвардія.