Саакашвілі написав звернення до Верховної Ради

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі із в'язниці написав листа депутатам Верховної Ради України.

Звернення він опублікував у Facebook.

"Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вирок" , - зазначив він.

Саакашвілі зазначив, що його позбавили права на телефонні дзвінки та відмовляють у можливості приїзду до суду. Також його так і не перевели до багатопрофільної лікарні.

"Я вважав, що моя батьківщина остаточно потрапила під вплив Москви. Ті реформи, які свого часу я провів – зійшли нанівець. Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася" , - написав він. ﻿

Екс-президент Грузії зазначив, що йому вдалося вплинути на об'єднання грузинів у прозахідному курсі країни, але він залишається лояльним і патріотичним громадянином України.