Саакашвілі написав звернення до Верховної Ради
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі із в'язниці написав листа депутатам Верховної Ради України.
Звернення він опублікував у Facebook.
"Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вирок", - зазначив він.
Саакашвілі зазначив, що його позбавили права на телефонні дзвінки та відмовляють у можливості приїзду до суду. Також його так і не перевели до багатопрофільної лікарні.
"Я вважав, що моя батьківщина остаточно потрапила під вплив Москви. Ті реформи, які свого часу я провів – зійшли нанівець. Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася", - написав він.
Екс-президент Грузії зазначив, що йому вдалося вплинути на об'єднання грузинів у прозахідному курсі країни, але він залишається лояльним і патріотичним громадянином України.
"Грузія не має більш улюбленої нації і вірнішого союзника, ніж Україна; і я все зроблю, щоб не було розбрату і ці відносини зміцнювалися", - заявив Саакашвілі.