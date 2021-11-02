Джон Бон Джові захворів на коронавірус і розповів про своє самопочуття

Засновник і фронтмен популярної американської рок-групи Bon Jovi Джон Бон Джові захворів на коронавірус, повідомляє УНІАН.

Хворобу у співака виявили перед самим концертом. Рок-музикант повинен був виступати в Майамі. Перед виходом на сцену вся група здала експрес-тести. І у 59-річного співака результат виявився позитивним. В результаті виступ довелося скасувати.

Бон Джові повністю вакцинований від коронавірусу, і саме тому, впевнений він, хвороба протікає легко. Співак розповів, що почувається добре. Але на прохання лікарів, дотримується постільного режиму і береже сили.