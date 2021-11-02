В Україні встановлено рекорд із відновлення лісу

Днями в Україні відбулася акція в межах програми президента "Зелена країна" та міжнародної ініціативи Greening of the Planet. 1,3 млн учасників по всій країні змогли висадити за добу 3,8 мільйона сіянців лісових дерев. За висновком експертів "Книги рекордів України", це – новий всеукраїнський рекорд, повідомляє Обозреватель.

Як стало відомо, однією з головних локацій заходу стало ДП "Радомишльське лісомисливське господарство" в Житомирській області. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, Житомирщина була обрана невипадково, адже півтора роки тому цю область спіткало "чорне лихо" – масштабні лісові пожежі знищили 40 тис га лісів.

Дерева висадили на місцях згарищ. Джерело: Житомир.today

У свою чергу, голова Держлісагентства України Юрій Болоховець відзначив, що саме восени є гарна можливість продовжити висадку дерев там, де весняне садіння було неможливе з об’єктивних причин. Зокрема, на місцях колишніх згарищ та площах суцільних зрубів поточного року, які очищені від порубкових рештків.

"Час, що минув після масштабних пожеж минулого року, ми не витрачали дарма. Кардинально було змінено підхід до запобігання лісовим пожежам. Проведено масштабне оновлення систем і засобів попередження та ліквідації пожеж. Держава та лісові господарства області інвестували в це понад 100 млн грн. Уже відновлено понад 16 тис. га лісових насаджень. Сьогодні до участі в акції долучилися всі 66 громад області. У підсумку, на Житомирщині висадили ще 1,5 млн сіянців" , – додав голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

Також, за його словами, на Житомирщині триває передача лісогосподарським підприємствам земельних ділянок для створення нових лісових насаджень. Уже надано дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення на понад 870 га.