У даркнеті росіянам продають європейські COVID-сертифікати: ЄС вимагає розслідування

У даркнеті користувачам з РФ пропонують купити європейські COVID-сертифікати. В ЄС уже закликали Росію розібратися, пишуть російські ЗМІ.

В оголошеннях "продавці" гарантують справжність документів. Користувачам обіцяють, що їх внесуть у відповідну базу даних та нададуть унікальний QR-код. COVID-сертифікат, як повідомляється, видає одна із країн Східної Європи.

Вартість покупки такого документа – $300. Можна вибрати препарат, який буде вказаний у сертифікаті – AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та Moderna. Саме ці препарати дозволені у ЄС для вакцинації від коронавірусу.

Представництво Євросоюзу в РФ очікує від Росії та інших країн розслідування таких підозр і реакції на них.

Офіційні особи Росії поки що не коментували цю ситуацію.