Disney показал перший трейлер спінофу Мандалорця

Спіноф серіалу про кіновсесвіт Зоряних війн - Книга Боби Фетта - буде екранізовано до кінця поточного року, а саме 29 грудня, повідомляє Корреспондент.

Стримінговий сервіс Disney+ опублікував перший офіційний трейлер спінофу Мандалорця - серіалу Книга Боби Фетта з кіновсесвіту Зоряних війн. Ролик з'явився на YouTube-каналі Star Wars.

Шоу має вісім епізодів. За сюжетом, це історія про мисливця за головами Боба Фетта. Головні ролі у фільмі зіграли Темуера Моррісон і Вень Мінна, яка виступила найманкою Феннеке Шанд.