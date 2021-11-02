Озвучено доходи Держбюджету від розмитнення євроблях

Українці станом на 1 листопада встигли розмитнити понад 66 тис. автомобілів на єврономерах, повідомляє UBR.

До кінця пільгового 180-денного періоду (10 листопада) лишилося 9 днів. При цьому, загальна кількість євроблях в Україні, за підрахунками експертів, перевищує 500 тис. авто.

Як розповіли у прес-центрі Державної митної служби, до держбюджету надійшло понад 2,3 млрд грн від розмитнення авто на іноземній реєстрації. Після 10 листопада пільгові умови діятимуть ще 90 днів, але виключно для військовослужбовців, які провели півроку на території ООС.