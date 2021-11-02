Мінфін відстає від плану із запозичень до держбюджету на 23%

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 76,6% і залучило 401,7 млрд гривень у січні-жовтні, повідомляє Ділова столиця.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2021 року склали 401,7 млрд. гривень або 76,6% від запланованих на цей період. Про це свідчать дані Мінфіну.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 282,9 млрд. гривень, у тому числі в іноземній валюті 80,6 млрд. гривень (2,4 млрд. доларів і 418,1 млн. євро).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ "Експортно-кредитна агенція" (постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. № 268 "Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитна агенція").

Зі зовнішніх джерел залучено 117 млрд гривень, при цьому платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2021 року склали 391,8 млрд гривень (97,0% плану), платежі з обслуговування – 116,6 млрд гривень (92,9% плану).