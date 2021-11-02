Верещук розповіла, хто їй запропонував очолити Мінреінтеграції

Президент Володимир Зеленський особисто запропонував народному депутату з фракції "Слуга народу" Ірині Верещук очолити Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова, повідомляє Укрінформ.

Про це Верещук повідомила журналістам у кулуарах парламенту.

"Мені запропонував Президент" , – заявила Верещук.

Вона також зазначила, що своє можливе призначення на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції ТОТ обговорювала і з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"І Прем‘єр-міністр поставив завдання, і Президент як Верховний головнокомандувач і як лідер нашої держави й політичної сили" , – додала Верещук, висловивши готовність очолити міністерство.

Як повідомлялось, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 1 листопада подав до Апарату ВР заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Того ж дня члени "Слуги народу" на засіданні фракції вирішили делегувати народного депутата Ірину Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вони також підтримали рішення Президента Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

Відповідні кадрові зміни в уряді Верховна Рада планує здійснити 3-4 листопада.