Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Комі

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Річарда Коммі, повідомляє Сьогодні.

Український боксер зізнався Boxing Scene, що чекає на конкурентний бій з американцем.

"Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені Медісон-Сквер-Гарден. Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри". Річард Коммі – колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити найкращу версію Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченка проти Коммі має відбутися 11 грудня у Нью-Йорку.

Цей бій стане для Ломаченка другим після поразки від Теофімо Лопеса. Свій останній поєдинок український боксер провів проти японця Масаєсі Накатані, якого нокаутував у дев'ятому раунді.

Destruction all the way up until incredible convincing stoppage. Yup, @VasylLomachenko виглядають здорово і back to form. #LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct — Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

Зазначимо, що після поєдинку з Коммі українець може вийти на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.

34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог та тричі програв. У тому числі і Теофімо Лопесу. Василь провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.