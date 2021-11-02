Екслідера "Правого сектора" призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Колишнього лідера руху "Правий сектор", командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача Збройних Сил України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру!" , - написав Ярош.

Дмитро Ярош був одним з ініціаторів створення у 2015 році на базі 5-го і 8-го батальйонів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Української добровольчої армії. Тоді ж Ярош заявив про вихід з організації "Правий сектор".

Бувши депутатом Верховної ради 2014-2019 року був заступником голови Комітету з питань національної безпеки і оборони.