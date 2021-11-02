Свіжий президентський рейтинг: Зеленський лідирує, Тимошенко в трійці

Хедлайнером президентського рейтингу залишається президент Володимир Зеленський, а в трійку лідерів, де завжди був Юрій Бойко, потрапила Юлія Тимошенко. Про це, посилаючись на результати соціологічного дослідження, проведеного 21-23 жовтня Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Українська правда.

Згідно із соціологами, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 25,1% проголосували б за Зеленського, серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором.

П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 14,1% людей.

Із трійки лідерів вибув Юрій Бойко, якого підтримали б 9,5%. На його місці – Юлія Тимошенко із 10,1% підтримки.

На відстані йдуть інші кандидати: 7,3% – Д. Разумков, 7,1% – І. Смєшко, 6,0% – Є. Мураєв, 5,1% – В. Гройсман, 4,3% – О. Гриценко , 3,9% - О. Ляшко, 2,0% - О. Тягнибок, 1,5% - О. Садовий.

Довідка: Вибіркова сукупність опитаних – 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше 2,0.