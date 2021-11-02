Небезпечний вид раку можна визначити по вашим ногам

Рак підшлункової залози входить в десятку найпоширеніших форм захворювання як серед жінок, так і серед чоловіків. При цьому його можна визначити по змінах в ногах, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

На що слід звернути увагу

Йдеться про утворення тромбів в глибоких венах ніг, а також в інших частинах тіла. Варто зазначити, що тромбоз глибоких вен також виникає у людей, які не хворіють на рак. Однак для деяких тромб іноді є першою ознакою раку підшлункової залози.

Симптоми тромбу в нозі

Іноді у пацієнтів можуть бути відсутні будь-які симптоми утворення тромбу в глибокій вені. Але є деякі загальні ознаки, на які слід звернути увагу: