Небезпечний вид раку можна визначити по вашим ногам

Небезпечний вид раку можна визначити по вашим ногам
Фото: Рixabay

Рак підшлункової залози входить в десятку найпоширеніших форм захворювання як серед жінок, так і серед чоловіків. При цьому його можна визначити по змінах в ногах, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

На що слід звернути увагу

Йдеться про утворення тромбів в глибоких венах ніг, а також в інших частинах тіла. Варто зазначити, що тромбоз глибоких вен також виникає у людей, які не хворіють на рак. Однак для деяких тромб іноді є першою ознакою раку підшлункової залози.

Симптоми тромбу в нозі

Іноді у пацієнтів можуть бути відсутні будь-які симптоми утворення тромбу в глибокій вені. Але є деякі загальні ознаки, на які слід звернути увагу:

  • Біль в нозі або ікрі - особливо спазми тільки в одній нозі
  • Набряк ноги
  • Почервоніння шкіри на нозі
  • Відчуття тепла в одній нозі
  • Біль при витягуванні пальців ніг - найчастіше це відбувається, коли ви вказуєте пальцями ніг вгору.

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