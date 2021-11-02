Нова пошта та Нафтогаз створили нову послугу

Приєднатися до газопостачальної компанії "Нафтогаз України" відтепер можна у одному з 1,7 тис. відділень "Нової пошти", повідомляє Сьогодні.

У НАК "Нафтогаз" зазначають, що для цього підходять лише партнерські відділення, список яких можна знайти на сайті.

Щоб приєднатися до "Нафтогаз" через "Нову пошту" потрібно: