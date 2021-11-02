Нова пошта та Нафтогаз створили нову послугу
Приєднатися до газопостачальної компанії "Нафтогаз України" відтепер можна у одному з 1,7 тис. відділень "Нової пошти", повідомляє Сьогодні.
У НАК "Нафтогаз" зазначають, що для цього підходять лише партнерські відділення, список яких можна знайти на сайті.
Щоб приєднатися до "Нафтогаз" через "Нову пошту" потрібно:
- прийти до одного з партнерських відділень;
- зібрати такий пакет документів та взяти з собою: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників;
- записати свій EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта – квартири чи будинку);
- далі у оформленні заявки на приєднання вам допоможуть співробітники "Нової пошти".