Чи можна мамам, що годують грудьми, вакцинуватися від COVID-19

Якщо ви годуєте малюка грудьми та переживаєте, щоб не захворіти на коронавірус і не заразити малюка, то рекомендується використовувати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Рекомендації дає МОЗ України: кидати годувати грудьми після таких вакцин не потрібно, повідомляє Сьогодні.

Яка вакцина краща під час годування груддю?

МОЗ зазначає, що годування груддю не входить до переліку протипоказань для імунізації проти COVID-19. "Живі" віруси у вакцинах не містяться, і загрози для мами та малюка не несуть.

Але все ж мамам, що годують, не рекомендується щеплюватись препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech. В інструкції до препарату годування груддю вказується, як протипоказання.

Мамам, що годують грудьми, не рекомендується щеплюватися препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech / Фото: unsplash.com

Для щеплення мамам, що годують, рекомендується використовувати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Такими є рекомендації ВООЗ. Їх підтримало медичне співтовариство Великобританії, США та Німеччини.

А що кажуть українські медики стосовно вакцинації тих, хто годує?

В Україні питання імунізації жінок, що годують, розглянула НТГЕІ – Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. Експерти зазначають, що жінки, які годують дітей грудьми, можуть спокійно робити щеплення проти коронавірусу, якщо в інструкції до препарату немає протипоказань для мам, що годують (як у випадку з CoronaVac).

Якщо жінка, що годує, прищепилася, то припиняти грудне вигодовування не треба. Вакцини не потрапляють у грудне молоко. Але в нього проникають антитіла, які допоможуть захистити малюка від хвороби.