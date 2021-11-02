Байдена звинуватили в тому, що він заснув на конференції ООН

Користувачі Twitter звинуватили президента США Джо Байдена у тому, що він заснув під час відкриття конференції з клімату Cop26 у Глазго, повідомляє Новое время.

На відео видно, що Байден слухав промову, але потім заплющив очі приблизно на 20 секунд.

Потім до президента США підійшов помічник.

Нагадаємо, 31 жовтня в шотландському місті Глазго офіційно відкрилася 26-а конференція країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26). У ній братимуть участь 120 світових лідерів.