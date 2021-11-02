У РФ назвали "внутрішньою справою" пересування військ до кордону

Пересування російської військової техніки на її території є виключно внутрішньою справою РФ. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час спілкування з журналістами представника Кремля попросили прокоментувати статтю видання Politico, яка опублікувала знімки супутникових пересувань російської військової техніки поблизу міста Єльня Смоленської області, зазначивши, що Росія концентрує своїх військових біля кордону з Україною.

Також увагу Пєскова звернули на нещодавню публікацію The Washington Post, яка писала про пересування російської техніки поблизу українського кордону.

"Пересування нашої військової техніки або армійських підрозділів територією РФ - це виключно наша справа", - сказав він.

Пєсков підкреслив, що "Росія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує й не становить ні для кого небезпеки" .