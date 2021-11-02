Зеленський ввів нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомляє Укрiнформ.

Відповідні укази №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 від 30 жовтня опубліковані на сайті глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)» , - ідеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цими указами, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 15 жовтня Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації та проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей та в Криму.