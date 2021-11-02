Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду та замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу" , - сказав Медведчук журналістам після завершення засідання.

Він назвав обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Як повідомлялося, 11 травня Медведчуку повідомили про підозру в зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з РФ.