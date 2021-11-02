Названо області, які можуть потрапити до "червоної" зони

Волинська, Харківська та Тернопільська області можуть увійти до червоної зони карантину вже на поточному тижні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив керівник Центру економіки здоров’я KSE Юрій Ганіченко на брифінгу.

За його словами, найбільше під загрозою перебувають саме Волинська та Харківська області. Їхні показники знаходяться близько до граничних карантинних показників.

«Є ймовірність, що вони можуть показати індикатори червоної зони» , — зазначив Ганіченко. ﻿

Він додав, що у Тернопільській області ще не такий високий рівень захворюваності, але перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

За рекомендацією KSE регіону необхідно нарощувати темпи вакцинації, зараз вони є одними з найнижчих по всій Україні.