Експерти розповіли, як 5G позначиться на екології планети

На цей момент зв'язок 5G є доступним лише для 15% жителів планети. Експерти радять пришвидшити цей процес, повідомляє Корреспондент.

Компанія Ericsson провела дослідження щодо наслідків впровадження 5G у світі і заявила, що стандарт п'ятого покоління позитивно позначиться на екології планети. Про це йдеться у звіті, який опубліковано на сайті компанії.

У документі йдеться, що такий - ефективніший - спосіб передачі даних скоротить кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу.

"При активному впровадженні 5G в чотирьох "найбрудніших" секторах – електроенергетика, транспорт, виробництво і будівництво – кількість викидів CO2 в європейському регіоні скоротиться на 55-170 мільйонів тонн. Це еквівалентно видаленню з доріг 35 мільйонів автомобілів", - йдеться у звіті.

Також підраховано, що до 2030 року завдяки переходу на 5G викиди вуглекислого газу в країнах Євросоюзу скоротяться приблизно на 550 мільйонів тонн на рік.

"Можливість підключення до мережі безпосередньо дозволить перейти до екологічнішого майбутнього з низьким рівнем викидів вуглецю та вплине на досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року", - додали експерти.

Також наголошено, що розгортання стандарту п'ятого покоління потребує оперативності.