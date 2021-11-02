У США почався "біткоїн-процес століття": на кону $66 млрд

У США почався цивільний процес, який може розкрити одну з найбільших таємниць світу криптовалют - ким є загадковий творець біткоїну (BTC) Сатоші Накамото, повідомляє Обозреватель.

Також вирішується доля його 1,1 мільйона BTC, вартість яких за нинішнім курсом оцінюється в $66 млрд. Як пише CoinDesk, брат американського програміста Девіда Клеймана через суд Маямі намагається зобов'язати австралійського підприємця Крейга Райта, який стверджує, що саме він був справжнім Накамото, передати йому 550 тис. біткоїнів. Айра Клейман називає це спадщиною свого покійного брата, котрий був співавтором мережі Bitcoin.

У позові Клеймана йдеться, що його брат і Райт на рівних правах організували компанію W&K Info Defense Research. Згодом її використовували для майнінгу біткоїнів та організації їхньої інтелектуальної власності, зокрема вихідний код цієї криптовалюти.

За словами Айри Клеймана, його брат одноосібно відповідав за виробництво біткоїнів "Сатоші Накамото". А після його смерті Райт нібито шахрайським шляхом заволодів усіма отриманими токенами.

У свою чергу, австралієць заперечує звинувачення на свою адресу. І навіть більше того, за його словами, Девід Клейман ніколи не був його бізнес-партнером, оскільки псевдонім Сатоші Накамото належав йому одному.

Результат судового процесу має вирішитись за три тижні. Саме стільки часу є у 10 присяжних, які мають визначити подальшу долю статку Сатоші.

Не перший суд

Перше засідання у цій справі відбулося 1 листопада. На ньому Кайл Роше, юрист сім'ї Клейманів, представив суду електронне листування, в якому Райт аж до самої смерті Девіда Клеймана у квітні 2013 року неодноразово називав його своїм діловим партнером.

Роше стверджує, що після смерті Девіда Клеймана Райт почав дистанціюватись від нього. Він заявив, що Девід передав йому права на їхню спільну інтелектуальну власність. А у 2018 році, коли Айра Клейман вперше судився з Райтом, той раптово заявив, що єдиний партнер, який у нього колись був – це його дружина.

"Він ніколи не був моїм партнером... Я ненавиджу всю концепцію партнерства" , - йдеться у свідченнях Райта, записаних в квітні 2019 року.

Позиція оборони

Адвокат Райта, Аманда Макговерн, не заперечує (але й не підтверджує) правдивість заяв Айри Креймана та Кайла Роше. Її лінія захисту будується на тому, що у її підзахисного діагностували легкий ступінь аутизму, через що він і позивач просто по-різному розуміють слово "партнер".

Згідно з поданими нею документами, аутизм у Крейга Райта був підтверджений лише у 2018 році директором Центру аутизму Маркуса доктором Емі Кліном. Причому сам діагноз було поставлено на основі телефонних розмов із відповідачем - особисто вони жодного разу не зустрічалися.

То хто ви, містере Сатоші?

Райт неодноразово заявляв, що саме він справжній Сатоші Накамото, але довести це йому так і не вдалося. Здавалося, що правда відкриється у 2016 році, коли австралієць пообіцяв підтвердити свої слова, перемістивши біткоїн з рахунків творця першої криптовалюти.

Але справдитися цьому не вдалося.

"Мені не вистачає сміливості. Я не можу" , - пізніше написав Райт у своєму блозі.

Натомість він надав "доказ" того, що має криптопідпис Накамото, проте після цього експерти в галузі криптографії звинуватили Крейга Райта в шахрайстві.

Але навіть у тому випадку, якщо Айра Клейман виграє суд, який зобов'яже Райта виплатити йому половину біткоїнів Сатоші Накамото, залишається питання: як він може їх отримати? Адже підтвердити наявність у австралійця доступу до криптогаманця творця біткоїну так і не вдалося.