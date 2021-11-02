"Доктор Веб" виявив вразливості у дитячому смарт-годиннику

Батьки завжди прагнуть подбати про своїх дітей. Завдяки розвитку технологій все частіше в цьому їм допомагають різні компактні пристрої, що носяться — смарт-годинник і GPS-трекери. Дедалі більше моделей таких пристроїв за функціональністю наближається до повноцінних смартфонів. Багато хто з них дозволяє відстежувати місце розташування дитини та маршрут її пересування через супутникову систему навігації, здійснювати та приймати телефонні дзвінки (у тому числі по відеозв'язку), отримувати СМС, голосову пошту, за командою робити фотографії через вбудовану камеру і навіть прослухати оточення, а також мають можливість дистанційного керування. Компанія «Доктор Веб» проаналізувала потенційні загрози, які таїть у собі використання подібних гаджетів, повідомляє Доктор Веб.

Ці дані, що збираються в процесі роботи цих пристроїв, зазвичай передаються на сервери виробників і доступні батькам через персональні облікові записи. При цьому інформація, яку можна отримати за допомогою «розумного» годинника, є дуже чутливою. Якщо вона потрапить до рук зловмисників, то дітям може загрожувати серйозна небезпека.

Щоб зрозуміти, наскільки вразливими є дитячі смарт-годинники і які потенційні ризики їх використання, фахівці компанії «Доктор Веб» досліджували кілька популярних моделей: Elari Kidphone 4G, Wokka Lokka Q50, Elari FixiTime Lite, Smart Baby Watch Q19.

При дослідженні виконувався як статичний, так і динамічний аналіз: пошук потенційних закладок у ПЗ та можливої присутності недокументованих функцій, а також перевірка даних, що передаються в інтернет, та їх захищеність.

Смарт-годинник Elari Kidphone 4G

Існує кілька версій годинника Elari Kidphone 4G, який побудований на базі різних апаратних платформ. При цьому всі вони працюють під керуванням ОС Android і їх прошивки відрізняються незначно.

Аналіз показав, що керуючий сервер, куди годинник передають дані, що збираються, може представляти потенційну небезпеку. Однак головна загроза цієї моделі походить від встановленого на ній ПЗ. У прошивку годинника вбудовано програму для автоматичного оновлення «по повітрю» — і вона містить троянські функції.

По-перше, воно передає дані про місцезнаходження дитини на власний сервер. По-друге, всередині нього прихований шкідливий код, що детектується Dr.Web як Android.DownLoader.3894. При кожному включенні годинника або зміні мережного підключення цей код запускає два шкідливі модулі — Android.DownLoader.812.origin та Android.DownLoader.1049.origin. Вони зв'язуються з керуючим сервером передачі на нього різної інформації, і навіть отримання команд. За промовчанням ці модулі підключаються до сервера кожні 8 годин. Таким чином, перше з'єднання вони встановлюють з великою тимчасовою затримкою з першого включення пристрою.

Модуль Android.DownLoader.812.origin надсилає на сервер інформацію про номер телефону користувача, дані геолокації, а також відомості про SIM-картку та сам пристрій. У відповідь він може отримати команди на зміну частоти запитів на з'єднання з сервером, оновлення самого модуля, завантаження, встановлення, запуск та видалення програм, а також завантаження заданих веб-сторінок.

Модуль Android.DownLoader.1049.origin передає на інший сервер інформацію про SIM-картку та номер телефону, дані про місцезнаходження, великий обсяг інформації про пристрій та встановлені на ньому додатки, а також про кількість СМС, телефонних дзвінків та контактів в адресній книзі.

Таким чином, прихований у цьому годиннику троян Android.DownLoader.3894 може використовуватися для кібершпигунства, показу реклами та встановлення непотрібних і навіть небезпечних програм.

Смарт-годинник Wokka Lokka Q50

Аналіз мережевої активності цієї моделі не виявив будь-яких підозрілих дій. Дані про місце розташування дитини, які збираються в процесі роботи годинника. При цьому надсилання чутливої інформації на сторонні сервери не спостерігалося.

Потенційна небезпека для користувачів Wokka Lokka Q50 може становити те, що передача даних геолокації на сервер відбувається у відкритому вигляді, без шифрування. Теоретично зловмисники можуть перехопити незахищені дані, виконавши атаку на кшталт «людина посередині». Однак оскільки відправка інформації відбувається через мобільну мережу оператора, ймовірність подібної атаки не така велика.

Офіційно годинник контролюється за допомогою мобільної програми, яка встановлюється на пристрої батьків. Однак моделлю Wokka Lokka Q50 можна керувати за допомогою спеціальних СМС-команд. При цьому в інструкції відомостей про таку можливість немає. Сама ж реалізація СМС-управління несе у собі певні ризики.

Головною вразливістю Wokka Lokka Q50 є використання стандартного для всіх пристроїв лінійки пароля 123456 для передачі СМС-команд (у деяких версіях годин використовується пароль 523681). При цьому в годиннику відсутня функція його примусової зміни при першому включенні. Немає рекомендації про його заміну і в комплектній інструкції, змінити його через додаток, що управляє, теж не можна.

Єдина інформація про можливість та спосіб зміни стандартного пароля є в онлайн-довідці на офіційному сайті бренду. Однак далеко не кожен користувач цілеспрямовано відвідує офіційні сайти електроніки, що купується в пошуках додаткової інформації. Тому значна частка покупців даних годинників не тільки не знатиме, що гаджетом можна керувати через СМС, але й використовуватиме пристрої зі стандартним паролем, не підозрюючи, що його можна і потрібно змінити. У цьому є серйозна загроза.

Так, знаючи номер телефону встановленої в годинник SIM-картки та використовуючи відомий пароль, потенційний зловмисник зможе легко отримати контроль над пристроєм. Наприклад, запитати координати GPS, які надійдуть у відповідному SMS, дистанційно прослухати оточення через зворотний дзвінок на вказаний у команді номер і навіть змінити адресу керуючого сервера на власний, отримуючи доступ до всієї інформації, яку збирає цей годинник.

При цьому навіть якщо стандартний пароль буде змінено, це не вирішить проблему повністю. Для атакуючого багато команд після зміни пароля стануть недоступними. Однак, команда для перевірки параметрів годинника, як і раніше, буде виконуватися без обмежень, і викликати її буде можливо з будь-якого номера. Тому, якщо зловмисник задіяє цю команду, годинник серед інших відомостей про пристрій повідомить йому і поточний номер адміністратора. Дізнавшись його, атакуючий за допомогою СМС-спуфінгу (підміни номера) зможе від імені адміністратора (тобто батьків) встановити новий пароль і отримати повний контроль над пристроєм.

Смарт-годинник Elari FixiTime Lite

При аналізі мережної активності годинника Elari FixiTime Lite не було виявлено жодних підозрілих дій. Крім того, інформація про GPS-координати передається на сервер за протоколом MQTT у незашифрованому вигляді, як і у випадку з годинником Wokka Lokka Q50. Також через незахищений протокол HTTP передаються фотографії з голосовими повідомленнями. У разі успішної атаки "людина посередині" зловмисники зможуть перехопити ці дані.

Потенційну небезпеку в цих смарт-годинниках і те, що пароль для підключення до протоколу MQTT для передачі даних телеметрії жорстко прописаний в прошивці пристрою. Якщо зловмиснику буде відомий IMEI годинника і цей пароль, він зможе підключитися до сервера і «прикинутися» атакованим пристроєм, передаючи підроблені дані.

Смарт-годинник Smart Baby Watch Q19

Аналіз годинника не виявив підозрілої активності, а також наявності керуючих команд, використання яких могло б призвести до витоку конфіденційної інформації. Дані, що збираються годинами, передаються на керуючий сервер у зашифрованому вигляді, тому для зловмисників отримати до них доступ буде непросто. Крім того, для відправки керуючих команд СМС в них також використовується стандартний пароль 123456. Однак у даній моделі годин список доступних команд значно скорочений.

Висновки

Проведений аналіз показав, що в цілому безпека дитячого смарт-годинника перебуває на вельми незадовільному рівні. Наше дослідження торкнулося кількох моделей, проте проблема цих пристроїв полягає в тому, що на різних моделях можуть використовуватися схожі прошивки та ПЗ. Наприклад, прошивки, аналогічні тій, що встановлені в годиннику Wokka Lokka Q50, застосовуються у великій кількості інших моделей смарт-годинників різних брендів, а також у всіляких GPS-трекерах. Крім того, для них також встановлено стандартний пароль управління через СМС. Отже, їх користувачі схильні до тих же ризиків, що й власники годинника Wokka Lokka Q50. При цьому на ринку постійно з'являються нові моделі, і немає гарантії, що і в них не буде вразливостей.

Крім того, виявлення попередньо встановленого на смарт-годинник Elari Kidphone 4G трояна наочно демонструє, яка небезпека може ховатися в пристроях такого типу, що працюють під керуванням ОС Android. Прошивки для них часто створюються сторонніми фірмами, і виробники рідко перевіряють їхню безпеку та цілісність. Отже, велика ймовірність того, що на одному з етапів виробництва Android-годинників зловмисники впровадять у них троянське або рекламне програмне забезпечення.