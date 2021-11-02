Акції Tesla різко подешевшали

Акції компанії Tesla впали на сім відсотків на попередніх торгах, про це свідчать дані біржі Nasdaq, повідомляє Лента.Ру.

Це сталося після того, як засновник компанії Ілон Маск повідомив, що Tesla ще не уклала великого контракту з сервісом оренди автомобілів Hertz на купівлю 100 тисяч електромобілів.

За словами Маска, угода з Hertz не впливає на економіку компанії.

"Я хотів би підкреслити, що контракт ще не підписаний. Попит на Tesla набагато більший, ніж виробництво, тому ми продаватимемо автомобілі Hertz тільки з тією ж маржею, що і звичайним споживачам" , - написав він на своєму Twitter.

Компанія Hertz повідомила про замовлення на 100 тисяч електромобілів Tesla наприкінці жовтня. Купівля коштувала б компанії близько 4,2 мільярда доларів. На цих новинах капіталізація Tesla перевищила трильйон доларів, а Маск став першою у світі людиною зі статком 300 мільярдів доларів.

