Газпром відмовився бронювати на І кв-2022 потужності через Україну

"Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року, свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цього року компанія вважає за краще утримуватися від довгострокового бронювання, віддаючи перевагу в основному місячним контрактам.

Лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит. Їх замінило прозоре аукціонне бронювання, щоб унеможливити зайві витрати за бронювання надмірних потужностей з ціни газу. У результаті відправники вантажу вільні бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно.

Україна

"Оператор газотранспортної системи України" розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на газовимірювальній станції (ГІС) "Суджа" було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу та ще 5,2 млн куб. м на добу - на ДВС "Збереження". Усі вони залишилися незатребуваними.

У "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Польща

"Газпром" також не почав бронювати на перший квартал потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Газопровід "Ямал-Європа" завдовжки понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м на рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, керується національним газотранспортним оператором Gaz-System. Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через Польщу закінчився рік тому. З того часу його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання. На газовий рік із жовтня 2020 по вересень 2021 року "Газпром" забронював потужності на річному аукціоні. Далі компанія бронювала частину потужностей магістралі на місячних аукціонах.