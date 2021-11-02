Медики: вакцинація ефективніша за набутий імунітет від COVID-19

Нове дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань США показує, що вакцинація забезпечує набагато стабільніший рівень імунітету, пише Антон Ходоренко, Новое время.

Згідно з документом, "у тих, хто не був вакцинований, але нещодавно переніс інфекцію, імовірність зараження COVID-19 у п'ять разів вища, ніж у тих, хто нещодавно був повністю вакцинований і не мав попередньої інфекції" .

"Дані демонструють, що вакцинація може забезпечити вищий, надійніший і стабільніший рівень імунітету для захисту людей від госпіталізації через COVID-19, ніж одна інфекція протягом як мінімум 6 місяців", – ідеться в дослідженні.

Нові результати були отримані на основі даних, зібраних у 187 лікарнях у дев'яти штатах США із січня по вересень 2021 року. Загалом дані охопили понад 7300 дорослих пацієнтів, у яких COVID-19 був настільки важким, що їм потрібна була госпіталізація.

Як з'ясувалося, люди, які були інфіковані раніше (у інтервалі від трьох до шести місяців до цього) і залишилися невакцинованими, мали приблизно в 5,5 разів більше шансів знову заразитися в порівнянні з людьми, які були повністю вакциновані Pfizer або Moderna протягом трьох-шести місяців, і які не мали попередньої інфекції.

Тепер, як вважає директор CDC доктор Рошель Валенскі, медики мають "додаткові докази, що підтверджують важливість вакцин проти COVID-19" , навіть у випадку, якщо людина вже перенесла вірус.