На гру "Динамо" з "Барселоною" пускатимуть із довідками про вакцинацію

2 листопада на матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та іспанського ФК "Барселона" у Києві пропускатимуть лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус, документа про повний курс вакцинації чи одужання, повідомляє Українська правда.

Доводимо до відома глядачів, які придбали квитки або мають бажання відвідати матч групового етапу ЛЧ УЄФА сезону 2021/22 ФК Динамо Київ – ФК Барселона 02 листопада 2021 о 22:00, що доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:

негативного результату тесту на Covid-19 методом ПЛР яке проведене не більш як за 72 години матчу;

негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелені сертифікати);

документа, що підтверджує одужання від Covid-19.

Відзначається, що перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.

Вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Глядачів закликали завчасно прибути на стадіон та підготувати зазначені документи для перевірки.