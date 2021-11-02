Імпорт товарів АПК зріс: які продукти закуповує Україна

Імпорт агропромислової продукції в Україну за підсумками дев'яти місяців зріс на 22%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $5 млрд, повідомляє UBR.

За даними аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, частка агропромислового сектора у загальному українському імпорті за 9 місяців 2021 року становила 10%. Найбільший обсяг імпорту у грошовому вимірі посідають такі продукты:

риба охолоджена чи заморожена (10%);

корм для годування свійських тварин (5%);

пальмова олія (4%);

насіння соняшника для посіву (4%);

міцні алкогольні напої (4%);

сир (4%);

банани (3%);

вина (3%);

шоколад (3%);

цитрусові (3%).

Найбільшими імпортерами виступають Польща з часткою 11% ($575,5 млн), Німеччина – 7% ($337,1 млн), Туреччина – 6% ($297, 8 млн), Індонезія – 5% ($232 млн) та Італія – 5 % ($231 млн). На країни ЄС припадає 55% імпорту.

Водночас експорт агропромислової продукції перевищує імпортні постачання у 3,5 рази. Частка АПК у загальному експорті – 36%.