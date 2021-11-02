Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з Білорусі

Україна додатково імпортує з Білорусі електроенергію у разі несприятливих погодних умов цієї зими, повідомляє УНІАН.

Про це під час брифінгу за результатами робочої поїздки в Запорізьку область повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Якщо температура буде знижуватися, очевидно, потрібно буде вживати додаткових заходів. Всі ці речі розроблені Міністерством енергетики, є відповідний план, є план Б на більш складну ситуацію. Ймовірно, знадобиться додатковий імпорт з Республіки Білорусь, якщо будуть такі погодні умови" , - сказав він.

Шмигаль нагадав, що фактично в Україні вже не діє заборона імпорту електроенергії з Білорусі.

"З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії, тобто фізично і юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь В Україні існує. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку, чи скористається він цим, чи буде в цьому потреба. Можливості такі є" , - зазначив він.

Також прем'єр-міністр пояснив, що фізичний обсяг імпорту електроенергії з Білорусі може скласти 900 мегават.

"Якщо компанії між собою домовляться про таку співпрацю, то, очевидно, що вона фізично можлива. Поки угод про імпорт немає" , - додав Шмигаль.

Імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії:

Наприкінці травня 2021 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У вересні НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

Компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня 2021 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про те, що українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.