Маша Єфросиніна в бікіні станцювала з чоловіком під дощем
42-річна телеведуча Маша Єфросиніна з сином Олександром і чоловіком Тимуром Хромаєвим насолоджується відпочинком у райському місці - Мальдівському архіпелазі. Вона зізналася, що прекрасна відпустка добігає кінця і показала, як проводить останні дні на островах, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
На своїй сторінці в Instagram теледіва продемонструвала свій сніданок в басейні і неймовірно романтичне відео з чоловіком.
"Останній день в раю", - написала зірка.
Пізніше Єфросиніна разом з коханим насолодилася теплим тропічним дощем.
"Здається, тепер я полюбила дощ..." - написала Єфросиніна.