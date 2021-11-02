Маша Єфросиніна в бікіні станцювала з чоловіком під дощем

42-річна телеведуча Маша Єфросиніна з сином Олександром і чоловіком Тимуром Хромаєвим насолоджується відпочинком у райському місці - Мальдівському архіпелазі. Вона зізналася, що прекрасна відпустка добігає кінця і показала, як проводить останні дні на островах, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

На своїй сторінці в Instagram теледіва продемонструвала свій сніданок в басейні і неймовірно романтичне відео з чоловіком.

"Останній день в раю" , - написала зірка.

фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пізніше Єфросиніна разом з коханим насолодилася теплим тропічним дощем.