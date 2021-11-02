МОЗ не зафіксував жодної смерті через вакцинацію від COVID-19

В Україні частота несприятливих подій після імунізації (НППІ) від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку через COVID-вакцинацію в країні не зафіксовано.﻿ Про це, із посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я України, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як пояснила директор департаменту фармакологічного нагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про НППІ, які зафіксовані в пацієнта протягом 30 днів, однак, він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.

Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, – це звичні для медиків прояви, а саме:

почервоніння шкіри,

головний біль,

нездужання,

міалгія (болі в м'язах),

підвищення температури тіла тощо.

Разом із тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.