МОЗ не зафіксував жодної смерті через вакцинацію від COVID-19
В Україні частота несприятливих подій після імунізації (НППІ) від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку через COVID-вакцинацію в країні не зафіксовано. Про це, із посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я України, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Як пояснила директор департаменту фармакологічного нагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про НППІ, які зафіксовані в пацієнта протягом 30 днів, однак, він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.
Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, – це звичні для медиків прояви, а саме:
- почервоніння шкіри,
- головний біль,
- нездужання,
- міалгія (болі в м'язах),
- підвищення температури тіла тощо.
Разом із тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.
"Жодного летального випадку внаслідок вакцинації не зареєстровано... профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим, і користь значно перевищує ризик", – резюмували в МОЗ.