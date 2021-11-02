Ціна на газ у Європі зросла після рішення Газпрому

«Газпром» не забронював додаткові потужності щодо транзиту через газотранспортну систему України у першому-третьому кварталах 2022 року. Після рішення «Газпрому» ціни на газ у Європі підскочили більш як на чотири відсотки, повідомляє Лента.Ру.

Вартість газу зросла до $814 за тисячу кубометрів, за даними лондонської біржі ICE.

"Оператор ГТС України" запропонував на аукціоні транзитні потужності на квартали з першого по третій 2022 року. Додаткові обсяги становили до 9,8 мільйона кубометрів на добу через станцію «Суджа» та до 5,2 мільйона кубометрів на добу через станцію «Збереження». Пропозиція залишилася незатребуваною. «Газпром» також не став бронювати додаткові потужності газопроводом через Польщу.

1 листопада добовий транзит російського газу через Україну впав більш ніж на третину, порівняно з рівнем 1 жовтня. Гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що обсяг прокачування опустився на 34 відсотки до 57 мільйонів кубометрів на добу. Глава компанії зазначив, що "Газпром" оплачує транзитні потужності на 109 мільйонів кубометрів.