У "Дії" з'явилася функція дитячого СOVID-сертифіката

Додаток "Дія" тепер генерує дитячі сертифікати про вакцинацію однією чи двома дозами. Документ тих, кому від 12 до 14 років, з'явиться у додатку батьків, а підлітки від 14 років зможуть самостійно отримати сертифікат.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри﻿.

Для отримання сертифіката про вакцинацію дитини від 12 років одному з батьків потрібно:

зайти в "Дію" і додати свідоцтво про народження дитини у меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати" та зробіть запит сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із сертифікатами батьків.

З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися в Дії за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.