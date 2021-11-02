МАУ оголосила чартерну програму на зиму: список рейсів
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) презентувала перелік чартерних програм, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022, повідомляє УНІАН.
Зокрема, спільно з кількома туристичними операторами авіакомпанія запускає новий маршрут Київ – Зальцбург (SZG) для любителів гірськолижного відпочинку, зазначає прес-служба МАУ. Рейси за даним напрямком будуть виконані 2 та 9 січня 2022 року.
Також МАУ літатиме за наступними зимовими чартерними напрямками:
- Київ – Ерзурум (ERZ) – Київ – починаючи з грудня
- Київ/Запоріжжя/Одеса – Кайсері (ASR) – Київ/Запоріжжя/Одеса – починаючи з грудня
- Київ – Кіттіла (KTT) – Київ – щовівторка з 28 грудня
- Київ – Рованіемі (RVN) – Київ – 29 грудня, 5 та 12 січня
- Київ – Ліон (LYS) – Київ – 2 та 9 січня
- Київ – Гренобль (GNB) – Київ – з 8 січня
Авіакомпанія оголосила низку чартерних рейсів за пляжними напрямками на зиму:
- Київ – Тенеріфе (TFS) – Київ – 27 грудня, 6, 17 та 27 січня
- Київ – Малага (AGP) – Київ – з 1 листопада
- Київ – Фуншал (FNC) – з 21 жовтня
- Київ – Кабо-Верде (SID) – з 22 листопада
- Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх (SSH)/Хургада (HRG) – Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя
При цьому в прес-службі МАУ настійно рекомендують відстежувати правила перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.