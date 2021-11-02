Ціна Ethereum побила рекорд

Вартість Ethereum досягла позначки 4477 доларів, свідчать дані CoinMarketCap. Ціна другої криптовалюти світу таким чином побила історичний рекорд, повідомляє Лента.Ру.

На момент написання новини вартість дещо знизилася і становить 4454 долари (зростання за добу — 2,39 відсотка), ринкова капіталізація наближається до 526 мільярдів доларів. Найпопулярніша криптовалюта, біткоїн, також зміцнюється: вартість наближається до позначки 63 200 доларів.

29 жовтня криптовалюта також побила рекорд: ціна Ethereum вперше в історії перевищила 4,4 тисяч доларів. У серпні розробники Ethereum випустили оновлення, котре трансформувало механізм нарахування комісій за транзакції. Частина комісій, яку раніше отримували майнери як винагорода, нині знищується, що має дозволити подолати інфляцію криптовалюти.

Колишній співробітник інвестиційного банку Goldman Sachs і генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає Ethereum перспективнішим, ніж біткоїн, вказуючи на дефіцит пропозиції. Деякі учасники ринку припускають, що через кілька років Ethereum перевершить біткоїн за темпами зростання. 42 відсотки інвесторів називають Ethereum криптовалютою з найбільш переконливими перспективами, показало опитування CoinShares.