Audi презентувала оновлену родину А8

Німецька компанія Audi представила всю лінійку флагманських седанів А8, включаючи подовжену версію A8 L та спортивну модифікацію S8. Новинки отримали інноваційну світлотехніку, розширений список опцій та видозмінений дизайн, що надає моделі спортивнішого вигляду, повідомляє Обозреватель.

Першою ластівкою оновленого сімейства стала топова версія Audi A8 L Horch, створена для китайського ринку. Тепер компанія показала інші варіанти флагманської моделі. Нагадаємо, що нинішня четверта генерація А8 дебютувала у 2017 році.

Новинку легко відрізнити за характерною формою фар із додатковими сегментами знизу. Джерело: Audi

Новинку, яка з'явиться у європейських дилерів у грудні, легко відрізнити за характерною формою фар із додатковими сегментами знизу. Крім того, самі фари отримали нову конструкцію з мікродзеркалами (по 1,3 млн. у кожній), які можуть змінювати світловий потік і створювати різні образи на поверхні дороги.

Задні ліхтарі виготовлені з органічних світлодіодів (OLED), малюнок яких можна вибрати з двох варіантів. Джерело: Audi

Задні ліхтарі виготовлені з органічних світлодіодів (OLED), малюнок яких можна вибрати з двох варіантів. Цікаво, що при наближенні іншого автомобіля до нерухомої А8 на дистанцію менше 2 м автоматична електроніка включає всі секції задніх ліхтарів.

Audi A8 L. Джерело: Audi

Також оновлені А8 отримали інше облицювання радіатора з великими осередками, інші бампера з декором, а в новому пакеті S line замість хрому використовується чорний глянець.

Автомобіль отримав мультимедійну систему MIB3 нового покоління із розширеним функціоналом. Джерело: Audi

Для інтер'єру запропоновано розширений список кольорів та матеріалів оздоблення. Автомобіль отримав мультимедійну систему MIB3 нового покоління з розширеним функціоналом, а для задніх пасажирів підготували нові сенсорні 10,1-дюймові Full HD дисплеї і матричні плафони освітлення.

Для задніх пасажирів підготували нові сенсорні 10,1-дюймові дисплеї Full HD та матричні плафони освітлення. Джерело: Audi

Спочатку для оновленого Audi A8 буде запропоновано три силові агрегати. Версія Audi A8 55 TFSI quattro оснащується 3-літровим двигуном потужністю 340 к.с. (На ринку Китаю він дефорсований до 286 л.с.). З таким "серцем" седан здатний розганяти до першої "сотні" за 5,6 секунди, а довгобазний варіант витрачає на 0,1 з більше.

Спочатку для оновленого Audi A8 буде запропоновано три силові агрегати. Джерело: Audi

A8 60 TSFI quattro має у своєму арсеналі 4-літровий V8 потужністю 460 к.с. Для економії палива він оснащується системою деактивації половини циліндрів. На розгін від 0 до 100 км/год автомобілю вимагатиме всього 4,4 секунди.

A8 60 TSFI quattro має у своєму арсеналі 4-літровий V8 потужністю 460 к.с. Джерело: Audi

Спортивна версія Audi S8 TSFI quattro отримала своє розпорядження бітурбований V8, віддача якого - 571 к.с. та 800 Нм. За своєю динамікою автомобіль здатний дати фору багатьом спорткарам – на спринт 0-100 км/год він витрачає лише 3,8 секунди. Пізніше в сімействі з'являться версії з дизельним мотором, а також гібрид PHEV, що заряджається.

Салон версії S8 Джерело: Audi

Всі модифікації мають 8-ступінчастий "автомат", постійний повний привід quattro та 48-вольтовий стартер-генератор та пневмопідвіску. У списку опцій є "просунута" активна підвіска, повнокероване шасі та карбонокерамічні гальмівні диски.

У Німеччині вартість Audi A8 стартує з 99 500 євро, а за спортивну Audi S8 доведеться викласти не менше 144 800 євро.