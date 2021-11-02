Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок торгівля на міжбанківському валютному ринку поступово починає набирати обертів.

Пропозиція валюти порівняно із вчорашнім днем зросла приблизно на 20-25%. Це дозволило Національному банку без жодних збитків для ринку відновити свої щоденні покупки 5 млн доларів. Сьогодні регулятор взяв цей обсяг за ціною 26,29 гривні, після чого пішов і на ринку більше не з'являвся. Як і вчора, торгівля сьогодні йде у вузькому діапазоні 26,29–26,31 гривень; схоже, ці ціни влаштовують продавців, і покупців. Якщо зранку було більше охочих купити валюту, то після обіду навпаки більше продавців. Але курс уже не реагує на такі зміни в «протиборчих командах» і практично стоїть на місці.

Тиша та спокій панує і на готівковому валютному ринку. Багато в чому це пов'язано із погіршенням погодних умов: сьогодні у Києві, Харкові та кількох інших великих містах йде дощ, що знижує активність покупців. У першій половині дня готівкового «американця» у Києві продавали переважно по 26,36-26,37 гривень; ближче до обідньої перерви почали з'являтися пропозиції щодо 26,35 гривень.

Євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому діапазоні 1,1584-1,1613 долара, практично не реагуючи на новини, що публікуються. Головна подія очікується завтра: засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому може бути ухвалено рішення про скорочення програми стимулювання американської економіки. В очікуванні цього рішення багато великих банків та інвесторів закривають свої позиції, резонно вважаючи, що краще перечекати можливий шторм на світових валютних ринках. Готівковий євро в Україні трохи зріс порівняно із вчорашнім днем; у Києві до обіду його продавали в інтервалі 30,47-30,52 гривні. Охочих купити євровалюту, що подешевшала, як і раніше небагато.

Російський рубль продовжує зниження, викликане зростанням попиту на іноземну валюту, оскільки більшість інвесторів виходять із цінних паперів напередодні завтрашнього засідання FOMC. Вранці вівторка він опустився до 72 рублів за долар, після чого частково відвоював загублене. Готівковий рубль, як і вчора, продають по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів, і є передумови, що він може подешевшати ще на 1-2 копійки.

Польський злотий практично не змінився в ціні: оптові обмінні пункти пропонують його по 6,60-6,62 гривень.