Зеленский и президент Аргентины договорились обменяться визитами

Президенты Украины и Аргентины Владимир Зеленский и Альберто Фернандес обсудили двусторонние отношения между странами и договорились об обмене визитами. Об этом Зеленский сообщил у себя в Twitter.

"Договорились с Альберто Фернандесом об усилении двусторонних отношений между Украиной и Аргентиной и обмене визитами. Отметили немаловажную роль украинской общины в жизни Аргентины", – написал президент Украины.

Также, по его словам, президенты "обменялись информацией о ситуации с пандемией COVID-19 в обеих странах и путях ее преодоления" .