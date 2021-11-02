Топ-12 найпопулярніших автомобілів у країнах ЄС

Автомобільні експерти склали рейтинг найпопулярніших машин у країнах ЄС, повідомляє Судово-юридична газета.

За даними аналітиків компанії JATO Dynamics, переваги європейців відрізняються від смаків українських автолюбителів. Останні, як відомо, часто купують кросовери. У той час як у Європі віддають перевагу легковикам або хетчбекам.

Загалом топ-12 найпопулярніших серед покупців моделей у країнах Європи виглядає так:

Skoda Octavia: лідер продажу в Австрії, Фінляндії, Словенії, Швейцарії;

Toyota Yaris: лідер продажів у Греції, входить до топ-5 у 7 країнах;

Volkswagen Golf – у Німеччині, Люксембурзі на першому місці, у топ-5 – у 4 країнах;

Toyota Corolla: лідер продажів у Латвії та Польщі; потрапив до топ-5 у 4 країнах;

Toyota RAV4 – Литва та Естонія, топ-5 у 4 країнах;

Peugeot 208 – лідер у Франції;

Skoda Fabia – Чехія та Словаччина;

Hyundai Tucson – Ірландія;

Volvo XC40 – Бельгія;

Tesla Model 3 – Норвегія;

Kia Niro - Нідерланди;

Kia Sportage - Кіпр.

У той же час за кількістю куплених автомобілів загалом лідирує Volkswagen Golf, навіть незважаючи на те, що вийшов на перше місце лише в Німеччині (78433 проданих машин за дев'ять місяців) та Люксембурзі (тільки 817 од.).