Топ-12 найпопулярніших автомобілів у країнах ЄС
Автомобільні експерти склали рейтинг найпопулярніших машин у країнах ЄС, повідомляє Судово-юридична газета.
За даними аналітиків компанії JATO Dynamics, переваги європейців відрізняються від смаків українських автолюбителів. Останні, як відомо, часто купують кросовери. У той час як у Європі віддають перевагу легковикам або хетчбекам.
Загалом топ-12 найпопулярніших серед покупців моделей у країнах Європи виглядає так:
- Skoda Octavia: лідер продажу в Австрії, Фінляндії, Словенії, Швейцарії;
- Toyota Yaris: лідер продажів у Греції, входить до топ-5 у 7 країнах;
- Volkswagen Golf – у Німеччині, Люксембурзі на першому місці, у топ-5 – у 4 країнах;
- Toyota Corolla: лідер продажів у Латвії та Польщі; потрапив до топ-5 у 4 країнах;
- Toyota RAV4 – Литва та Естонія, топ-5 у 4 країнах;
- Peugeot 208 – лідер у Франції;
- Skoda Fabia – Чехія та Словаччина;
- Hyundai Tucson – Ірландія;
- Volvo XC40 – Бельгія;
- Tesla Model 3 – Норвегія;
- Kia Niro - Нідерланди;
- Kia Sportage - Кіпр.
У той же час за кількістю куплених автомобілів загалом лідирує Volkswagen Golf, навіть незважаючи на те, що вийшов на перше місце лише в Німеччині (78433 проданих машин за дев'ять місяців) та Люксембурзі (тільки 817 од.).