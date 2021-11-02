Топ-12 найпопулярніших автомобілів у країнах ЄС

Топ-12 найпопулярніших автомобілів у країнах ЄС
Фото: Pixabay

Автомобільні експерти склали рейтинг найпопулярніших машин у країнах ЄС, повідомляє Судово-юридична газета.

За даними аналітиків компанії JATO Dynamics, переваги європейців відрізняються від смаків українських автолюбителів. Останні, як відомо, часто купують кросовери. У той час як у Європі віддають перевагу легковикам або хетчбекам.

Загалом топ-12 найпопулярніших серед покупців моделей у країнах Європи виглядає так:

  • Skoda Octavia: лідер продажу в Австрії, Фінляндії, Словенії, Швейцарії;
  • Toyota Yaris: лідер продажів у Греції, входить до топ-5 у 7 країнах;
  • Volkswagen Golf – у Німеччині, Люксембурзі на першому місці, у топ-5 – у 4 країнах;
  • Toyota Corolla: лідер продажів у Латвії та Польщі; потрапив до топ-5 у 4 країнах;
  • Toyota RAV4 – Литва та Естонія, топ-5 у 4 країнах;
  • Peugeot 208 – лідер у Франції;
  • Skoda Fabia – Чехія та Словаччина;
  • Hyundai Tucson – Ірландія;
  • Volvo XC40 – Бельгія;
  • Tesla Model 3 – Норвегія;
  • Kia Niro - Нідерланди;
  • Kia Sportage - Кіпр.

У той же час за кількістю куплених автомобілів загалом лідирує Volkswagen Golf, навіть незважаючи на те, що вийшов на перше місце лише в Німеччині (78433 проданих машин за дев'ять місяців) та Люксембурзі (тільки 817 од.).

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