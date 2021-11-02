Тоттенгем призначив нового тренера з шаленою зарплатою

Новим наставником "шпор" став Антоніо Конте, останнім місцем роботи якого був міланський "Інтер", повідомляє Сьогодні.

Лондонський клуб уклав з італійцем контракт до літа 2023 з можливістю продовження. Про це повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

За даними британських ЗМІ, італієць зароблятиме в Лондоні близько 15 мільйонів фунтів на рік - понад 17 млн євро.

Але турнірна ситуація у Конте – не цукор.

Тоттенхем програв 5 із 7 останніх матчів АПЛ і в чемпіонаті Англії займає дев'ятий рядок.

Дебют Конте біля керма "шпор" відбудеться 4 листопада – у домашньому матчі Ліги конференцій із Вітессом.

Додамо, що з 2016 по 2018 рік Конте очолював інший лондонський клуб – Челсі, який призвів до чемпіонства та виграшу Кубка Англії.