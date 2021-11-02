На Київщині посилили контроль за дотриманням карантину

У Київській області ввели посилений контроль за дотриманням обмежень "червоної" зони карантину. Про це повідомив﻿ голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За кілька днів провели більше 300 перевірок. Спочатку вони мали профілактичний характер, але відсьогодні в регіоні будуть запроваджувати посилений контроль.

Буде створено 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди по території області. До її складу будуть входити представники Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади.

"Вони посилено контролюватимуть, як у регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених "червоною" зоною. Безумовно, протиепідемічні норми є достатньо жорсткими, але ці вимоги є вкрай необхідними для подолання пандемії" , - розповів Володін.

Нагадаємо, в умовах "червоної" зони усі 100% відсотків працівників та відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест, проведений не пізніше 72 годин.