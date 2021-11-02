На довиборах до Ради в Херсонській області переміг кандидат від "слуг"

Кандидат від "Слуг народу", екс-губернатор Херсонської області Сергій Козир переміг на довиборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №184, свідчать дані 100% електронних протоколів ДВК. Про це, посилаючись на Центрвиборчком, повідомляє Страна UA.

Сергій Козир набрав 64,38% голосів. На другому місці – висуванець "Європейської солідарності" Ігор Йосипенко (14,33%), на третьому – кандидат від "Національної платформи" Катерина Одарченко (5,81%).

Тепер окружна виборча комісія має надати ЦВК оригінал протоколу про підсумки виборів із мокрими печатками.