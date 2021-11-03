Усі моделі Toyota отримають нову мультимедійну систему

У найближчі кілька років компанія Toyota почне встановлювати мультимедійний комплекс Audio Multimedia нового покоління. Новітню "мультимедійку" отримають усі моделі марки, повідомляє РБК-Україна.

Інформаційно-розважальні комплекси стають найважливішою частиною "спілкування" водіїв зі своїми автомобілями. І автовиробники зосереджені на забезпеченні максимального комфорту своїх клієнтів.

Серед них – компанія Toyota, яка підготувала нове покоління мультимедійної системи для своїх моделей. Першим автомобілем з новою інформаційно-розважальною системою став представлений у вересні пікап Toyota Tundra третього покоління.

Потужний комплекс в п'ять разів продуктивніше попередника, підтримує додатки Android Auto та Apple CarPlay, розпізнає голосові команди та здатний оновлюватися "по повітрю" без необхідності відвідувати дилерський центр.

Пікап Toyota Tundra нового покоління

Крім того, за словами операційного директора підрозділу Toyota Connected North America Стіва Басра в комплексі Audio Multimedia закладений чималий потенціал для подальшого розвитку. Так, при підключенні додаткових датчиків можна буде контролювати стан здоров'я водія (включаючи пульс) або відстежувати за допомогою "локатора" точне місце розташування автомобіля на багатоярусному паркінгу.

Згодом функціонал Audio Multimedia будуть рости ще більше-наприклад, система автоматично відкриє вікна і включить вентиляцію, якщо температура в салоні досягне небезпечних для здоров'я значень.

Крім того, вже зараз інженери Toyota Connected працюють над впровадженням системи підказок водієві для більш ефективного управління автомобілем. Toyota Tundra нового покоління в Україні не продається – в цьому сегменті японська марка представлена пікапом Hilux за ціною від 1,05 млн гривень.