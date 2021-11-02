Сьогодні столичний транспорт працюватиме довше

Сьогодні, 2 листопада, метро та низка маршрутів наземного громадського транспорту Києва продовжать роботу на 1 годину у зв'язку з футбольним матчем "Динамо" (Київ) - "Барселона" (Іспанія) на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Також можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком матчу (о 22:00) та після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

На годину довше працюватимуть:

тролейбуси № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамваї № 1-К, 8-К, 28;

автобуси у режимі маршрутного таксі № 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які за потреби будуть задіяні на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.