Путін відреагував на Bayraktar на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що необхідно проаналізувати ситуацію з безпілотниками "поряд із кордонами Росії", повідомляє РИА Новости.

За словами Путіна, військові РФ навчилися ефективно відбивати атаки, під час яких застосовуються безпілотники.

"Ми дуже добре знаємо, як вона [безпілотна авіація] себе зарекомендувала у збройних конфліктах останніх років, наскільки ефективна та наскільки може бути небезпечна для нас, маючи на увазі те, що ми спостерігали в Сирії - атаки терористів за допомогою безпілотних апаратів" , - стверджує Путін.

Він додав, що на озброєнні російської армії перебуває понад дві тисячі безпілотників і закликав надалі працювати над такими апаратами.