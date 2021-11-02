"Свідома дезінформація": Данилов про заяви про концентрацію військ РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заперечує дані західних медіа про можливу концентрацію російських військ на кордоні з Україною, повідомляє Радіо Свобода.

Так він прокоментував дані західних ЗМІ, нібито засновані на супутникових знімках, що стверджують, що Росія збільшила кількість військ та військової техніки біля українського кордону.

"Іде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами. Це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо. На сьогоднішній день такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – зазначив Данилов.

За даними секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася. Він додав, що супутникові фотографії слід порівнювати "з порівнюваним" :

"Нехай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті самі фотографії".

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