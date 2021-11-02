Хто накрутив ціни на цукор, та кого можуть притягнути до відповідальності

Антимонопольний комітет (АМКУ) розслідує змову на ринку цукру, через яку ціни на нього різко злетіли. Ще у квітні 2021 року комітет розпочав слідство проти групи компаній "Астарта" та компанії "Радехівський цукор". Вважається, що вони провадили узгоджені антиконкурентні дії на ринку, повідомляє Обозреватель.

Цим компаніям належить 40% українського ринку бурякового цукру. Використовуючи своє становище, вони восени минулого року підняли ціни на цукор, підвищивши ціни на 48%.

Новий відповідач

У розслідуванні може з'явитись ще один відповідач. Хто саме – в АМКУ називати наразі відмовляються. Пояснюють це подальшим розглядом аргументів та підстав для подібних дій на ринку.

"Зокрема, регулятор врахує зниження врожайності цукрових буряків минулого сезону. Окрім того, буде враховано скорочення посівних площ під цю культуру" , – пояснює "Перший Діловий".

Втім, наголошується, АМКУ вже встановив, що сукупний вплив цих факторів не відповідав встановленому компаніями рівню цін на цукор. Крім того, об'єктивних причин для зазначеного подорожчання також виявлено не було.

Ціна на цукор зашкалюватиме

В Україні офіційно відмовилися розпочинати роботу 4 цукрозаводи з 34-х. Причина – збитковість через подорожчання газу. У зв'язку з цим виробники очікують на злет цін на свою продукцію.

За словами генерального директора асоціації

"Харківцукор" Юрія Ільченка, ціна на газ зросла в рази: якщо торік вона становила 7–8 грн/куб, то цього року – 28 грн/куб. "Це стало економічною катастрофою для багатьох підприємств галузі" , – заявив він.

"Із 34 цукрових заводів в Україні 19 працюють лише на газі. При цьому вартість природного газу зросла до такого рівня, що заводам з економічної точки зору немає сенсу відкриватися в цьому році. Офіційно відмовилися починати сезон цукроваріння вже 4 заводи", – розповів Ільченко.

Сьогодні середня оптова або заводська ціна на цукор в Україні становить 23–24 грн/кг. Часто це нижче витрат за його виробництво. Так, на Первухинському цукровому заводі (Харківська область), за словами Ільченка, за поточної ціни на газ собівартість цукру становить 25–26 грн/кг.

Таким чином, у роздробі ціна на кілограм цукру становитиме 30–32 грн/кг. Формула проста: до собівартості в 26 гривень додається рентабельність 10% та ПДВ.

Разом це призведе, за словами Ільченка, до того, що в магазинах цукор продаватимуть за ціною вище 40 грн/кг.