Справу проти екс-голови правління "Укрексімбанку" Мецгера передали до суду
Справу проти колишнього голови правління "Укрексімбанку" та трьох його підлеглих передано до суду, повідомляє УНІАН.
Скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".
"Дії вже колишнього голови правління (Євгена Мецгера) та його прес-секретаря кваліфіковані за ч. ч. 1, 3 ст. 171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища", - йдеться у повідомленні.
Дії двох інших співробітників банку, а саме керівника Департаменту банківської безпеки та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфіковані за ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України, тобто незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища; умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.
"Обвинувальний акт сьогодні скеровано до суду для розгляду по суті", - сказано у повідомленні.